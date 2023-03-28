Болгария, вероятно, продаст Украине большое количество боеприпасов через посредников

Болгария, вероятно, продаст Украине большое количество боеприпасов, впрочем, через посредников.

Об этом заявил бывший министр обороны Бойко Ноев в интервью bTV.

По его словам, Болгария, которая отказывается от прямой военной помощи Киеву, поможет Украине другим способом.

Ранее стало известно, что временное правительство приняло решение передать государственному военному заводу "ВМЗ-Сопот" старые боеприпасы стоимостью около 350 млн болгарских львов (около 180 миллионов евро). Такую схему объясняют необходимостью возобновления боеприпасов.

Наев говорит, что это "наибольшее перевооружение сухопутных войск Болгарии в новейшей истории".

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Также, по его словам, сотни тысяч боеприпасов будут проданы ВМЗ через посредников Украины.

"Старое болгарское вооружение, скорее всего, едет в Украину. Вероятно, будет продаваться через посредников", – сказал Ноев.

Накануне президент страны Румен Радев заявил, что Болгария не будет участвовать в совместном заказе боеприпасов для Украины в рамках проекта европейских стран по закупке 1 миллиона снарядов. Несмотря на это, заявление румынского лидера противоречит позиции правительства о помощи Украине.

"Я не уверен, был ли в этом случае точным. Он не является монархом и не имеет полномочий выражать суверенитет государства. Болгария является парламентской республикой, а сувереном является Национальное собрание. С этой точки зрения Совет министров говорит, что парламент должен продолжать принимать всех". мер по дальнейшей военной и военно-технической поддержке Украины", – добавил он.

Напомним, что Польша передаст Украине не все истребители МиГ-29, стоящие у нее на вооружении, и будет делать это поэтапно.

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