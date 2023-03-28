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Болгария, вероятно, продаст Украине большое количество боеприпасов через посредников

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Болгария, вероятно, продаст Украине большое количество боеприпасов через посредников

Иллюстративный / Фото: Associated Press

Болгария, которая отказывается от прямой военной помощи Киеву, поможет Украине другим способом.

Болгария, вероятно, продаст Украине большое количество боеприпасов, впрочем, через посредников.

Об этом заявил бывший министр обороны Бойко Ноев в интервью bTV.

По его словам, Болгария, которая отказывается от прямой военной помощи Киеву, поможет Украине другим способом.

Ранее стало известно, что временное правительство приняло решение передать государственному военному заводу "ВМЗ-Сопот" старые боеприпасы стоимостью около 350 млн болгарских львов (около 180 миллионов евро). Такую схему объясняют необходимостью возобновления боеприпасов.

Наев говорит, что это "наибольшее перевооружение сухопутных войск Болгарии в новейшей истории".

Также, по его словам, сотни тысяч боеприпасов будут проданы ВМЗ через посредников Украины.

"Старое болгарское вооружение, скорее всего, едет в Украину. Вероятно, будет продаваться через посредников", – сказал Ноев.

Накануне президент страны Румен Радев заявил, что Болгария не будет участвовать в совместном заказе боеприпасов для Украины в рамках проекта европейских стран по закупке 1 миллиона снарядов. Несмотря на это, заявление румынского лидера противоречит позиции правительства о помощи Украине.

"Я не уверен, был ли в этом случае точным. Он не является монархом и не имеет полномочий выражать суверенитет государства. Болгария является парламентской республикой, а сувереном является Национальное собрание. С этой точки зрения Совет министров говорит, что парламент должен продолжать принимать всех". мер по дальнейшей военной и военно-технической поддержке Украины", – добавил он.

Напомним, что Польша передаст Украине не все истребители МиГ-29, стоящие у нее на вооружении, и будет делать это поэтапно.

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Дата публикации
Просмотры
511
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