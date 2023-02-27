Болгария возобновит производство советских снарядов для украинских военных — NYT

В Болгарии запускают завод, который был в простое 35 лет.

Болгария запустит производство советских снарядов для Вооруженных сил Украины на заводе "Терем" (город Костенц), простоявшем 35 лет, с 1988-го.

Об этом сообщает The New York Times.

Для украинских военных будут поставлять 122-миллиметровые снаряды.

Как пишет издание, старт производства боеприпасов на заводе Терем стал приятной новостью для жителей Костенец, ведь это означает увеличение рабочих мест.

Также сообщается, что снарядный завод в городе Сопот перешел на 6-дневную рабочую неделю, чтобы удовлетворять потребности Украины в БК.

Издание добавляет, что финансировать производство может правительство Болгарии или инвестиции стран Запада.

Позиция Болгарии по поводу войны в Украине

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что отправка оружия в Украину похожа на "тушение пожара бензином". Также он призвал к миру между Украиной и РФ.

Румен Радев выступал против предоставления Украине военно-технической помощи. Политик подверг критике депутатов Народного собрания, которые поддерживают предоставление Украине помощи.

Болгарский президент также заявил, что не поддержит ядерные санкции против России.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что страна не предоставит боеприпасы Украине по просьбе Алексея Резникова из-за их недостаточного количества.

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