Болгария запретила российским кораблям заходить в порты страны

Власть страны внесла посильную помощь украинцам в борьбе с российскими оккупантами.

Болгария присоединилась к странам, запретившим российским кораблям заходить в свои порты.

Об этом пишет издание The Guardian.

"Всем кораблям, зарегистрированным под российским флагом, а также всем кораблям, после 24 февраля изменившим свой российский флаг или регистрацию в морском реестре на любое другое государство, запрещен доступ к болгарским морским и речным портам", — говорится в сообщении Морской администрации страны.

Исключения будут сделаны только для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продукты питания и лекарства в страны ЕС.

Ранее стало известно, что Турция запретила проход в Черное море кораблям РФ.