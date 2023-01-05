"Больницы и церкви он бомбил и 25 декабря, и на Новый год": Байден — о "мире" на Рождество от Путина

Президент США Джо Байден отреагировал на заявление диктатора Путина о "мире" на Рождество в Украине. Американский лидер отметил, что 25 декабря (Рождество по григорианскому календарю) и на Новый год Путин был готов бомбить детсады и больницы в Украине.

Об этом Байден сказал 5 января, общаясь с журналистами, пишет Bloomberg.

Мне это показалось интересным, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и на Новый год. Я думаю, что он пытается найти немного кислорода", – объяснил Байден.

"Рождественское перемирие" от России: что известно

Российский патриарх Кирилл, поддерживающий войну против Украины, заявил о необходимости якобы "перемирия" на Рождество в Украине. Это поддержал диктатор Путин и поручил Шойгу ввести 36-часовой режим остановки огня на линии фронта.

Глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не поддерживает этого, а для настоящего мира нужно, чтобы кафиры покинули наше государство.

В МИД Германии также отметили, что Путин может мгновенно добиться мира, выведя оккупационную армию с территории Украины.

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