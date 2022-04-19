Больницы и кладбища: россияне массово минируют захваченные территории

Оккупанты минируют дороги, поля, кладбища, леса и лесопосадки на временно захваченных территориях Украины.

Российские оккупанты проводят минирование временно оккупированных территорий на востоке и юге Украины.

Об этом сообщает Минобороны.

Так, в ночь на 18 апреля вдоль трассы Херсон – Снегиревка (отрезок между Приднепровское – Александровка ) россияне провели плотное минирование полей, посадок и грунтовых дорог.

В Харьковской области на территории Великобурлукского района разрешен проход местных жителей только на территории РФ. Все второстепенные дороги (в том числе – грунтовые) полностью заминированы. Сами захватчики оправдывают свои действия необходимостью предотвращения проезда волонтерского транспорта и украинских ДРГ.

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Из больницы Пологовского района (Запорожская область) российские военные вывели всех больных и персонал. Персоналу сообщили об увольнении и запрете возвращаться на рабочие места. На внутренней территории больницы проведено минирование.

В селе Федоровка Пологовского района россияне заминировали все дороги, поля, лесопосадки и даже территории кладбищ.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, зачем оккупанты минировали все перед отступлением из северной Украины.

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