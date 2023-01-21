Больницы на оккупированных территориях переполнены россиянами, медиков завозят из Крыма — Генштаб

Российские оккупанты ежедневно несут потери в войне в Украине.

Лечебные заведения на временно оккупированных территориях переполнены ранеными солдатами РФ. Под больницы перепрофилируют даже детские сады.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области уже переполнены медицинские учреждения. Именно поэтому под полевые госпитали оборудуют детские сады.

Отмечается, что в центральной больнице Нижних Сирогозов заменены все врачи. Там сейчас лечат только личный состав русских оккупационных войск. Похожая ситуация сложилась и в Каланчаке. Впрочем, там местных врачей уволили. На их место привезли медицинский персонал из аннексированного Крыма.

"Приходить в больницу местным жителям запрещено", — подчеркнули в Генштабе.

Также, по имеющейся информации, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

Напомним, с 24 февраля по 20 января Вооруженные силы Украины уничтожили 119 300 оккупантов армии агрессора России. За сутки, 19 января, ликвидировано 770 русских военных. Данные уточняются.

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