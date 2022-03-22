Больницы, школы, админздания, дома: за 27 дней войны в Луганской области повреждено более 600 объектов

Больницы, школы, админздания, дома: за 27 дней войны в Луганской области повреждено более 600 объектов

Ущерб бизнесу сановит более 1,6 млрд грн.

С начала войны России в Украине, 24 февраля, в Луганской области повреждения разной степени получили более 600 объектов.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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"27 дней враг целенаправленно уничтожает инфраструктуру области, буквально ровняет с землей наши города. Легкой прогулки для россиян не получилось, но и мы несем тяжелые потери от вторжения оккупантов", — сообщил глава региона.

По словам Гайдая, повреждены объекты критической инфраструктуры: разбомблены три моста, 30 промышленных предприятий, среди которых производственные площадки физических лиц-предпринимателей и торговые точки.

Из-за постоянных артобстрелов повреждено: 15 заведений здравоохранения, 14 общеобразовательных учебных заведений, 11 детских садов и детский дом, девять административных зданий и ЦНАПов, шесть социальных заведений, четыре спортивных и два объекта культуры, четыре здания, в которых размещались правоохранительные органы и подразделения ГСЧС.

В результате обстрелов армии Российской Федерации разрушены 466 жилых домов.

По предварительным оценкам, ущерб бизнесу в Луганской области в марте этого года уже составил более 1,6 млрд грн.

Напомним, советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал, что Россия планирует осуществить еще один этап наступления на Украину и пытается собрать для этого живую силу со всей своей территории.

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