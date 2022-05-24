Больницы в Крыму Россия превращает в военные госпитали, а персонал отправляют на материковую Украину

Некоторые медицинские учреждения, особенно на севере полуострова, были превращены в военно-полевые госпитали для раненых и травмированных российских военных.

В течение последних двух месяцев на временно оккупированном полуострове Крым возникла острая проблема с получением своевременных медицинских услуг. Аналогичная ситуация и в городе Севастополь, куда свозят русских военных.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, жители Крыма не могут своевременно получить элементарные медицинские услуги.

"Кроме того, оккупант отправляет медперсонал с полуострова на временно оккупированную территорию материковой Украины. Поступила информация, что в ОРДО была направлена группа из 30 медицинских работников, среди которых ортопеды, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи", — отметила она.

Часть врачей также перемещена в село Мангуш для оказания помощи на прифронтовой территории.

Напомним, Зеленский объяснил, реально ли забрать обратно Крым и оккупированные территории.

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