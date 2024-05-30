Больницы в РФ "заполнены до отказа": боец ВСУ описал ожесточенные бои на Харьковщине и потери врага

На Харьковском направлении украинские войска продолжают давать отпор российским оккупантам. Удалось стабилизировать ситуацию в направлении населенных пунктов Стрелеча и Пыльная, в то же время сложной остается ситуация в направлении Волчанска.

Об этом командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" ВСУ Юрий Федоренко сообщил в эфире телемарафона.

Боевые действия в Харьковской области

Федоренко заявил, что Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию в направлении населенных пунктов Стрелеча и Пыльная в Харьковской области. У российской армии нет дальнейших продвижений.

"Можно сказать, что Силы обороны на этом отрезке перебирают тактическую инициативу на свою сторону", – отметил боец.

"Если говорить о Волчанске – это очень сложное сейчас направление, поскольку враг применяет тактику, которую ему удалось применить в направлении Авдеевки или Часова Яра. Это когда за счет авиации противник пытается уничтожить все перед собой для того, чтобы дальше затягивать туда свою штурмовую пехоту", – рассказал командир РУБАК "Ахиллес".

Тактика РФ на Харьковщине сейчас

Федоренко описал тактику российских войск на Харьковском направлении. После того, как враг теряет бронированную и легкобронированную технику, захватчики привлекают личный состав. Так, они "забрасывают" солдат не только пешими группами, но и маневренными высадками.

"Это багги, которые враг оборудует системами РЭБ, и двухколесные мотоциклы. В РФ на полигонах они отрабатывают тактику оперативного затягивания именно за счет этих кроссовых мотоциклов, поскольку на некоторых отрезках имели успех. Однако Силы обороны научились их подлавливать", — рассказал военный.

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Потери врага на Харьковщине

Командир роты "Ахиллес" отметил, что на Харьковском направлении в российских войсках немало раненых. Это влияет на моральное состояние не только вражеского личного состава, но и потенциальных бойцов российской армии.

"Поскольку те больницы, которые находятся на территории РФ, в частности в Белгороде, заполнены почти до отказа. А это значит, что Силы обороны делают свою работу качественно. И это очень положительное влияние, в том числе и на тех, кто проходит срочную службу в РФ и есть основным ресурсом для пополнения регулярной армии РФ. Сейчас у них начинаются сомнения, стоит ли подписывать контракт", – рассказал Федоренко.

Он также сообщил, что вражеская группировка на Харьковском направлении достигает около 70 тыс. военных.

"После того, как противник имел определенные успехи на двух отрезках, ему нужно было задействовать дополнительный резерв, чтобы пополнить потери. В общем, если говорить о Харьковской области, группировка противника может достигать 200 тысяч. Дополнительно противник сохраняет возможности пересечь государственную границу еще на каком-то из отрезков", – сообщил украинский защитник.

Напомним, как сообщил утром 31 мая главком ВСУ Александр Сырский, россияне наращивают группировку в Харьковской области на направлении главного удара — Стрелеча-Липцы и в районе Волчанска. Они перебрасывают дополнительные полки и бригады из других направлений и полигонов.

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