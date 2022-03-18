Большая автомобильная троица приостанавливает европейские заводы из-за нехватки деталей из Украины

Как оказалось, большая часть деталей для европейских компаний производится в Украине.

Автомобильные корпорации BMW, Audi и Volkswagen сообщили, что им пришлось приостановить несколько своих заводов в Европе.

Это обусловлено тем, что они не могут получить некоторые детали, производимые на территории Украины. Об этом сообщает издательство Financial Times.

Большая автомобильная троица заявила, что они вынуждены были приостановить работу своих европейских заводов из-за того, что война России против Украины мешает работать украинским электромонтажным заводам.

Именно Украина закрывает часть поставок электрических кабелей для европейских компаний. Также, в Украине производятся некоторые важные компоненты, без которых сборка определенных автомобилей невозможна. Так, например, для немецких компаний в нашей стране производят акустику Harman/Kardon.

Напомним, что вскоре в Украине должно подешеветь горючее из-за снижения акцизной ставки и НДС.

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