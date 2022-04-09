"Большая битва за Донбасс" уже фактически началась — МВД

Войска оккупантов сосредоточены по всему Донбассу, в отдельных населенных пунктах продолжаются самые ожесточенные бои.
В МВД заявили, что "большое сражение за Донбасс" уже началось, ведь там в течение длительного времени активно идут бои.
Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.
По его словам, преимущественно в Рубежном и Попасной в Луганской области все время ведутся бои. Однако большое количество техники и живой силы РФ двигается по всему Донбассу.
Денисенко говорит, что на Донецком направлении и из Харьковщины россияне предпринимают попытки выйти в сторону Славянска и Краматорска. Также продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь.
"То есть это великое сражение де-факто уже началось и продолжается. Поэтому ключевой вопрос, когда битва начнется – у меня данных нет, потому что она уже продолжается",
– подчеркнул Денисенко.
Напомним, российские оккупационные войска продолжали штурмовать Рубежное и Попасную. Также они из артиллерии и авиации обстреливали другие населённые пункты Луганской области.
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