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"Большая битва за Донбасс" уже фактически началась — МВД

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"Большая битва за Донбасс" уже фактически началась — МВД

Associated Press

Войска оккупантов сосредоточены по всему Донбассу, в отдельных населенных пунктах продолжаются самые ожесточенные бои.

В МВД заявили, что "большое сражение за Донбасс" уже началось, ведь там в течение длительного времени активно идут бои.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

По его словам, преимущественно в Рубежном и Попасной в Луганской области все время ведутся бои. Однако большое количество техники и живой силы РФ двигается по всему Донбассу.

Денисенко говорит, что на Донецком направлении и из Харьковщины россияне предпринимают попытки выйти в сторону Славянска и Краматорска. Также продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь.

"То есть это великое сражение де-факто уже началось и продолжается. Поэтому ключевой вопрос, когда битва начнется – у меня данных нет, потому что она уже продолжается",
– подчеркнул Денисенко.

Напомним, российские оккупационные войска продолжали штурмовать Рубежное и Попасную. Также они из артиллерии и авиации обстреливали другие населённые пункты Луганской области.

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