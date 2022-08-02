Большая эвакуация: в Кропивницкий эвакуировали людей с востока страны, все время пробывших под обстрелами

Первый специальный поезд из Покровска прибыл в Кропивницкий. В нем те, кто жил под постоянными обстрелами, без воды, электричества, а часто — и без еды, и, несмотря на это, до последнего отказывался покидать дома.

Специальный поезд из Покровска прибывает на первый перрон. Время стоянки не ограничено: большинство пассажиров истощены или ранены. Вдоль перрона выстроились скорые, говорится в ТСН.

У многих пассажиров нет даже личных вещей. Зато спасают самое дорогое – четырехлапых друзей. Одна дама на носилках из Авдеевки глаз не сводит со своей собаки. «Мы живем вдвоем. Лакки. Мы ее подобрали маленькой», - говорит она.

Песик быстро заскакивает в скорую и с разрешения медиков сопровождает женщину в больницу.

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Рыжий кот по кличке Злюк словно обнимает свою хозяйку. Раньше очень своенравный, после последних адских месяцев под обстрелами стал послушный и кроткий. Рядом на костылях ранен хозяин. «В магазин шел, как обстрел начался, тогда ранило», – рассказывает мужчина.

Вместе с медиками на вокзале дежурят психологи, к ним выстроилась очередь. Переселенцы напуганы, многие потеряли родных людей. «Страх, паника – они присутствуют. У каждого разная реакция на чрезвычайные ситуации в таких условиях, в условиях войны», – рассказывает психолог.

В настоящее время психологи успокаивают двух пятилетних близнецов. Семья под обстрелами едва выехала из-под Бахмута, радуются одному – выжившим. «Сидели уже до последнего. Пока не заехала техника в поселок. И стало уж очень громко бить, боялись с детьми. В подвалах с ними тоже не очень посидишь и решили уезжать. Ехали в никуда. Я в шоке, что так все хорошо относятся, все готовы помочь, не ожидала такого, правда», – говорят переселенцы.

Этот поезд из Покровска в Кропивницкий – первый. Но теперь такие железнодорожные рейсы станут регулярными. В общей сложности вывезти из опасного региона нужно более двухсот тысяч человек, утверждает вице-премьер Ирина Верещук. «Нам нужно убедить людей, что здесь ждут и все сделают для того, чтобы им было комфортно, и они могли перезимовать. Это самое главное. Там не будет ни тепла, ни света», – говорит она.

Сегодняшних пассажиров доставили скорыми в больницу и автобусами в специально оборудованное общежитие. Местные власти уверяют, что места здесь еще хватит для многих. Бесплатная эвакуация из прифронтовой зоны будет продолжаться в течение всего августа. В Кропивницком всех эвакуированных обещают обеспечить бесплатным жильем. Для этого готовят больницы, общежития, санатории и гостиницы.

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