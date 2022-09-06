Большая группировка путинской армии оказалась в "котле" в Херсонской области: Жданов рассказал, как ВСУ удалось это сделать

Относительно ситуации на юге идут боевые действия. Украинская армия успешно справляется с контрнаступлением и уверенно продвигается вперед.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Freedom.

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По словам эксперта, ВСУ в ходе контрнаступательной операции применяют тактику "огневое воздействие". Украинские военные продолжают уничтожать российские склады боеприпасов, переправы, штабы, опорные пункты в Херсонской области.

"Идут боевые действия. У нас есть успех, который мы развиваем. Если обратиться к источникам американского Института изучения войны, то они пишут, что у нас на Херсонщине идет контрнаступление и мы постепенно продвигаемся вперед. Я думаю, что там идет планомерная работа по уничтожению группировки российских войск на правом берегу. Классического контрнаступления нет. Мы применяем огневое воздействие, уничтожение запасов, позиционных районов, опорных пунктов российских войск и постепенное продвижение наших войск. В любом случае, группировка находится в котле. Это оперативное окружение достаточно большой группировки российской армии", – рассказал он.

По данным Института изучения войны США, российско-оккупационный режим на юге дезорганизован из-за контрнаступления украинской армии, о котором стало известно 29 августа.

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