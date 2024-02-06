"Большая мобилизация" в РФ и угроза нападения на страны Балтии: в The Telegraph оценили силы Кремля

По словам аналитиков, чтобы иметь шанс противостоять объединенному ЕС и Британии, России нужно будет удвоить или утроить свои военные силы.

Российский диктатор Путин может мобилизовать 200 тыс. солдат после президентских "выборов" в РФ и пойти в новое наступление против Украины весной 2024 года, а также совершить агрессию против стран Балтии.

Насколько реалистичен такой сценарий и готовы ли к глобальному конфликту Россия и НАТО, говорится в статье The Telegraph.

Автор статьи отмечает, что рядовому жителю Западной Европы или США разговоры о том, что Россия представляет угрозу Западу, могут показаться несерьезными.

"Российская экономика достаточно мала, всего около 85 процентов от итальянской. Ее население составляет около 140 миллионов: меньше, чем население Германии и Франции вместе взятых. Она не смогла победить Украину – страну, которая на момент вторжения России была 53-й по величине экономикой мира, уступая Новой Зеландии и Перу. Даже если будущие Соединенные Штаты лишатся любого интереса к защите Европы, стоит ли нам действительно бояться, что Россия может победить объединенные силы ЕС и достичь Британии", – говорится в материале.

Важные цифры

Автор отмечает, что размер ВВП не всегда означает большую мощность в военном отношении, однако этот фактор важен.

"Рассмотрим две противоположные страны. У одной больше населения; другая имеет более высокий ВВП. Чтобы создать соответствующую армию с точки зрения личного состава и оборудования, страна с большим населением должна выделять лишь меньший процент своего населения на военную службу, но выделять большую долю своего ВВП", – пишет The Telegraph.

То есть, если у вас на 10 процентов меньше войск, ваши войска должны быть более чем на 21 процент эффективнее, чтобы выиграть войну на истощение.

Доля населения, которую разные страны могут мобилизовать для борьбы, может отличаться. Авторитарное государство, такое как РФ, конечно, может призвать большую часть своего населения к боевым действиям.

Однако автор обращает внимание на так называемый "нравственный недостаток" – войска авторитарной страны могут оказаться неспособными или не желать воевать, чем это было бы в случае сил, воюющих за то, что они считают более благородной целью.

С другой стороны есть те, кто утверждает, что некоторые демократические либеральные страны стали настолько декадентскими, что не считают защиту страны достаточно благородным делом, чтобы за нее бороться и умирать.

Выдержит ли российская экономика глобальную войну

По словам аналитиков, чтобы иметь шанс противостоять объединенному ЕС и Британии, России нужно будет удвоить или утроить свои текущие военные силы, или примерно удвоить или утроить свои военные расходы по отношению к ВВП.

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В то же время, российская экономика продолжает находиться под санкциями Запада. Только нефтяное эмбарго стоит ей сотни миллиардов долларов. Повторное удвоение или утроение военных расходов привело бы к банкротству за несколько лет.

"Россия может позировать, и она может угрожать или даже вторгнуться к своим маленьким, бедным соседям. Но математика говорит, что когда дело доходит до угрозы ЕС, не говоря уже о Британии... России просто не хватает экономических ресурсов, чтобы создать серьезную среднесрочную перспективу угрозу вообще", – уверены в The Telegraph.

Напомним, в Bloomberg написали, как страны Балтии готовятся к войне с РФ.

Ранее в издании The Telegraph назвали признаки того, что мир идет навстречу Третьей мировой.

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