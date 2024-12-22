"Великая Новоселка продолжает сыпаться": журналист об угрожающей ситуации на границе Донетчины и Запорожья

По словам журналиста, враг пытается выйти на гуляйпольскую трассу. И в случае успеха это завершит оперативное окружение гарнизона Великой Новоселки.

Ситуация в Великой Новоселке Донецкой области крайне сложная – поселок на грани окружения россиянами. Военный журналист Богдан Мирошников утверждает, что Великая Новоселка "продолжает сыпаться".

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, к северу от городка события разворачиваются таким образом, что там были перерезаны все коммуникации с "большой землей".

В районе села Нескучное, расположенного к югу от Великой Новоселки, враг пытается выйти на гуляйпольскую трассу. В случае успеха это завершит оперативное окружение гарнизона Великой Новоселки.

Напомним, что Великая Новоселка Донецкой области расположена вблизи админграницы с Запорожской и Днепропетровской областями.

Ранее начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко предупреждал, что в случае захвата Великой Новоселки у россиян открывается путь для дальнейшего наступления в нескольких направлениях – как на север Донецкой области в сторону Покровска, так и на запад – в сторону Запорожской и Днепропетровской. областей.

Также отмечалось, что Великая Новоселка — важный опорный пункт и логистический хаб Сил обороны на юге Донецкой области.

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