"Большая Новоселка в полуокружении": враг готовится к штурму важного населенного пункта

Источники с фронта сообщили, что враг давит на поселок со всех сторон.

Российские оккупационные войска уже несколько месяцев продвигаются под Большой Новоселкой в Волновахском районе Донецкой области и пытаются окружить ее. Сейчас оккупанты уже готовятся штурмовать поселок.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник из числа командиров на этом направлении фронта.

"В последние несколько дней россияне стягивают свои штурмовые группы к югу и юго-западу от Большой Новоселки. Ожидается, что они попытаются "вломиться" в населенный пункт с юга и юго-запада, то есть со стороны уже захваченных сел Сторожевое и Благодатное. Чтобы провести такой маневр, оккупантам придется преодолеть Нескучное и Времевку, которые пока находятся под контролем украинской армии", – объясняет издание.

Ситуация на фронте возле Большой Новоселки. Карта боевых действий на 8 января / Фото: Deepstatemap

По словам собеседников журналистов, враг также активно давит на Большую Новоселку с востока, со стороны уже захваченных сел Шахтерское и Золотая Нива.

"В целом условия для обороны чрезвычайно сложные, так как с осени 2024-го Большая Новоселка находится в полуокружении", – говорится в материале.

Расстояние между крайними точками украинских позиций на севере на юго-западе, то есть ширина прохода, через который происходит логистика людей, боеприпасов и продовольствия до Великой Новоселки, составляет около 7 км.

"Логистика усложнена, заехать в населенный пункт на технике уже невозможно", – отметили журналисты.

Напомним, Генштаб назвал два самых горячих направления на фронте. Российские оккупанты больше всего атакуют на Покровском и Кураховском направлениях. Противник применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей. Силы обороны действуют профессионально и эффективно, наносят врагу весомые потери.

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