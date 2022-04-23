Большая ошибка, что НАТО не нашло времени принять Украину – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой, что НАТО за все годы не нашло места, времени и возможности принять Украину в Альянс.

Он отметил, что сейчас все видят, что Украина лишь укрепила бы Альянс. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции 23 апреля.

"Все видят, что это была высокая вероятность именно не начала войны с Российской Федерацией. Я так считаю и мое мнение не изменилось с начала моего президентства. Я об этом говорил и с генеральным секретарем, и с руководством крупных европейских государств, которые влияют на членство того или другого государства, как в НАТО, так и в ЕС. Поэтому я считаю, что это стратегическая ошибка Альянса по отношению к Украине", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что никто не рассчитывал на прочность Украины и на то, что страна выстоит больше трех дней. Также он напомнил, как некоторые лидеры государств НАТО и европейских государств даже не хотели вводить санкционную политику.

"Говорили: "Какой смысл вводить санкции, если через три дня они будут оккупированы". Поэтому, это ошибочность на уровне отношения к Украине. Мы смогли своим единством, крепостью, отпором России изменить отношение к нам стран Альянса, европейских государств и многих других", – отметил он.

Кроме того, Зеленский очень хочет, чтобы страны Азии изменили отношение к Украине.

"Чувствую ли я , что они изменили? Нет! Изменили ли они? Думаю, народы точно. Народы этих государств прекрасно знают нас. Я чувствую, что лидеры этих стран приближаются к этому. Если раньше они были очень близки исторически к РФ, то сейчас Украина пошатнула эти отношения", – рассказал политик.

Напомним, Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине оружие. Канцлер Германии убежден, что его страна должна "иметь возможность всегда защищать территорию альянса".

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 58 дня войны

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