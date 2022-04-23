Большая ошибка, что НАТО не нашло времени принять Украину – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой, что НАТО за все годы не нашло места, времени и возможности принять Украину в Альянс.
Он отметил, что сейчас все видят, что Украина лишь укрепила бы Альянс. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции 23 апреля.
"Все видят, что это была высокая вероятность именно не начала войны с Российской Федерацией. Я так считаю и мое мнение не изменилось с начала моего президентства. Я об этом говорил и с генеральным секретарем, и с руководством крупных европейских государств, которые влияют на членство того или другого государства, как в НАТО, так и в ЕС. Поэтому я считаю, что это стратегическая ошибка Альянса по отношению к Украине", – заявил Зеленский.
Президент добавил, что никто не рассчитывал на прочность Украины и на то, что страна выстоит больше трех дней. Также он напомнил, как некоторые лидеры государств НАТО и европейских государств даже не хотели вводить санкционную политику.
"Говорили: "Какой смысл вводить санкции, если через три дня они будут оккупированы". Поэтому, это ошибочность на уровне отношения к Украине. Мы смогли своим единством, крепостью, отпором России изменить отношение к нам стран Альянса, европейских государств и многих других", – отметил он.
Кроме того, Зеленский очень хочет, чтобы страны Азии изменили отношение к Украине.
"Чувствую ли я , что они изменили? Нет! Изменили ли они? Думаю, народы точно. Народы этих государств прекрасно знают нас. Я чувствую, что лидеры этих стран приближаются к этому. Если раньше они были очень близки исторически к РФ, то сейчас Украина пошатнула эти отношения", – рассказал политик.
Напомним, Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине оружие. Канцлер Германии убежден, что его страна должна "иметь возможность всегда защищать территорию альянса".
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