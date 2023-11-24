Большая "перезагрузка" Нацгвардии: Зеленский заменил 4 заместителя командующего

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский произвел ряд изменений в составе командования Национальной гвардии. Глава государства уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией и назначил новых.

Об этом говорится в указах, обнародованных на сайте президента Украины.

В частности, с должности первого заместителя президент уволил Владимира Кондратюка. Также с должности заместителей уволены Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко.

Первым заместителем командующего Нацгвардии стал Вадим Гладков. Пост заместителей занял Александр Белоус и Алексей Осипенко.

Что известно о новоназначенных заместителях?

Алексей Осипенко был участником АТО и ООС. В декабре 2022 года получил звание Героя Украины. Также Осипенко является рыцарем ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Александр Билоус ранее возглавлял департамент логистики Главного управления Нацгвардии Украины.

Первый заместитель командующего НГУ Вадим Гладков с 2023 года является командиром 3 бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией. Им стал боевой офицер Александр Пивненко.

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