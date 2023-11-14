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Большая проблема: Игнат рассказал, чем Россия будет атаковать Украину

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Большая проблема: Игнат рассказал, чем Россия будет атаковать Украину

Дроны-камикадзе

Россия может увеличить производство дронов-камикадзе.

Россия запускает производство ракет, однако есть определенные трудности, поэтому оккупанты будут делать ставку на дроны-камикадзе.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии 24 канала.

"Имеем справку ГУР относительно крылатых, баллистических, аэробалистических ракет и видим, что не все так хорошо в России с изготовлением этих средств воздушного нападения. Хотя они и запускают производство, но этот процесс не так быстр", — отметил он.

Игнат предупредил, что количество беспилотников, которыми Россия ежедневно обстреливает украинские города, могут возрасти, если будут иметь соответствующие компоненты.

"Они могут наладить у себя производство определенных деталей, но то, что направит дрон на цель, то есть блок управления, чипы, микросхемы, даже двигатели – все это импортного производства. Поэтому, возможно, россияне сделают большую ставку именно на БПЛА", — подчеркнул представитель ПС.

Напомним, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Воздушных силах сообщили, сколько целей уничтожило ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
1440
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