"Большая радость": Кадыров признал значительные потери своих "тик-токеров" под Херсоном

По его словам, в результате удара украинской артиллерии погибли 23 "кадыровца" и еще 58 были ранены.

Скандальный руководитель Чечни Рамзан Кадыров признал, что в начале текущей недели в Херсонской области один из подчиненных ему подразделений попал под артобстрел и понес значительные потери.

Об этом он написал в Телеграмме.

Дондон заверил, что есть окончательный список погибших и пострадавших. По его словам, погибли 23 "кадыровца" и еще 58 были ранены. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает.

В то же время Кадыров снова упомянул о "джихаде", который якобы ведут его подразделения в Украине.

"Да, в тот день потери с нашей стороны были велики, но чеченцы участвуют в джихаде, борясь против сил иблиса (дьявола. – Ред.). И если суждено было погибнуть в "священной войне", то это честь и большая радость для каждого настоящего мусульманина. Все мы мечтаем погибнуть на пути Аллаха", – отметил дон-дон.

Ликвидация кадыровских "тик-токеров"

Напомним, 25 октября украинские военные накрыли огнем базу российских военных на левом берегу Херсонщины. Украинская артиллерия уничтожила до 30 оккупантов. Еще более ста вражеских военнослужащих остались под завалами.

Позже в Сети появилась информация, что под обстрел попали именно "кадыровцы".

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что около 40 кадыровцев отправились к Кобзону, а 60 тяжело ранены. По его словам, переправившись на левый берег Днепра из Херсона, кадыровские тик-токеры начали делать селфи и выставлять в соцсетях, показывая, как они отдыхают. Это позволило ВСУ определить, где они находятся и нанести удар.

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал "кадыровцам" уйти из Украины и бороться за независимость Ичкерии.

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