"Большая шахматная партия": в Польше оценили речь Байдена и рассказали, чем их поразил президент США

Выступление американского президента Джо Байдена в Варшаве — "большая шахматная партия, на которую можно смотреть по-разному".

Об этом заявил бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в эфире TVN24.

"Было хорошо, аккуратно. Хорошая речь, но это большая шахматная партия, поэтому на нее можно смотреть по-разному", – оценил Валенса речь Байдена.

Он также отметил, что американский президент "нас поразил тем, что он поехал в Киев, что было смелым и опасным шагом".

"Я даже должен сказать ему, чтобы он уважал свое здоровье, потому что он действительно чрезвычайно нужен президент для наших времен. Ему предстоит сыграть большую роль", — сказал Валенса.

Также экс-президент Польши Лех Валенса выразил мнение, что должен сделать Запад, чтобы победить Россию, во главе с Путиным развязавшую жестокую войну против Украины.

"Мы наконец-то можем иметь дело с Россией. Методы борьбы? Однако я бы предложил включить радиостанции, чтобы сообщение пошло в Россию и объяснить им, что они (россияне) тоже умрут, когда их возьмут в армию, что у них плохая система", – объяснил он.

Кроме того, по его мнению, "нужно разбудить нации", чтобы "они начали бороться за своих".

Как заявлял бывший посол США в Москве Джон Салливан, Путин не хочет переговоров, его цель устранения украинского правительства и порабощения украинцев. По мнению Салливана, чтобы остановить войну в Украине, необходимо убедить Путина в его проигрыше.

Напомним, Джо Байден в Польше заявил, что "Киев стоит и будет стоять". По его словам, "Украина никогда не станет победой России". Байден заверил, что "Россия заплатит цену за свои преступления и совершившие преступления должны быть наказаны".

Байден также обратился к полякам, напомнив о миллионах беженцев, которых Польша приняла после начала российского вторжения: "Посмотрите друг на друга и подумайте о том, что вы сделали. Ваша щедрость необычайна".

Американский президент также заверил, что США будут стоять с Украиной до конца.

Главное из речи президента США в Варшаве 21 февраля, читайте здесь.

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