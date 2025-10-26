Весли Кларк / © Getty Images

Огромная территория России, когда-то считавшаяся стратегическим преимуществом, сегодня становится для нее серьезной проблемой в войне против Украины. Из-за глубинных ударов украинских сил Кремль вынужден тратить все больше ресурсов на противовоздушную оборону.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо рассказал генерал Сухопутных сил США в отставке, бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.

«Возможности для ударов по новым целям — вот в чем вызов. Россия тоже сталкивается со своими проблемами. Когда-то гигантская территория была ее преимуществом, потому что захватчики не могли справиться с ее масштабом. В современной войне эта территория уже не дает того же преимущества. Напротив, она превращается в недостаток, поскольку все большее количество российских ресурсов приходится тратить на противовоздушную оборону, чтобы останавливать глубинные удары», — пояснил Кларк.

Он подчеркнул, что ВСУ избрали удачную стратегию, нанося удары по объектам нефтехимического сектора России. Это, по его словам, значительно ослабляет способность РФ вести войну высокой интенсивности.

«Пока большинство усилий, кажется, эффективно направлено против нефтехимического комплекса. Это разумный шаг. Он напоминает стратегические атаки, которые США и Великобритания признали самыми эффективными против нацистской Германии во Второй мировой войне», — отметил генерал.

Кларк также подчеркнул, что современные войны не могут вестись без энергоносителей.

«Современные вооруженные силы нуждаются в нефти, газе и смазочных материалах. Атакуя эти ресурсы, вы бьете в самое сердце способности врага вести войну», — отметил он.

В то же время, по его мнению, у Украины и России совсем другие обстоятельства, чем у союзников во Второй мировой.

«Разница в том, что когда союзники действовали так во Второй мировой, за этими ударами шло наземное вторжение, поэтому кампанию поддерживали только в течение ограниченного времени. Мы не знаем, какие временные рамки для операций в Украине», — подытожил Кларк.

Ранее сообщалось, что Россия активно «кружит» вокруг Трампа и его окружения, пытаясь склонить американского президента к мирному плану кремлевского диктатора Владимира Путина.

Мы ранее информировали, что благодаря украинским ударам вглубь территории РФ Москва потеряла значительную долю своих доходов и теперь пытается сбалансировать бюджет экспортом сырой нефти.