Большая угроза для западной техники: чем опасны российские "Ланцеты"

Украинские военные утверждают, что дешевые российские беспилотники стали одной из главных проблем на поле боя.

Российские оккупанты наращивают использование недорогих беспилотников "Ланцет", которые способны уничтожать военную технику, многократно превышающую их стоимость, и от которых непросто защититься.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинских военных.

Беспилотники "Ланцет" все чаще повреждают или уничтожают такую ценную для Украины технику как танк Leopard 2 или самоходная гаубица Caesar, говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие из четырех разных артиллерийских команд в разговоре с Reuters назвали их одной из главных угроз, с которой они столкнулись на поле боя. Некоторые солдаты говорят, что в последние месяцы их использование возросло.

Помощник старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Сэмюэль Бендетт отметил, что Министерство обороны России поощряет увеличение производства "Ланцетов" как дешевого способа поразить ценное западное оборудование, переданное Украине для контрнаступления. Согласно общедоступным российским источникам, такой дрон стоит примерно 3 миллиона рублей (около 35 тысяч долларов).

Для сравнения, аналитики оценивают одну ракету С-300, которую использует Россия, по меньшей мере, в несколько сотен тысяч долларов. Танк Leopard 2 стоит несколько миллионов долларов.

"Ланцет" несет относительно небольшую взрывную нагрузку — в пределах от 1,5 до 5 кг. Однако, несмотря на меньшую мощность, чем артиллерийский снаряд, он способен нанести значительный ущерб. Кроме того, эти дроны управляются пилотом в режиме реального времени, что делает их более опасными.

По словам Бендетта, новейшая модель "Ланцет 3" может преодолевать расстояние до 50 км, благодаря чему он может поражать цели глубоко по украинским линиям. Его способность преследовать свою цель делает его угрозой высокоценному оборудованию, такому как танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы.

Одной из украинских машин, которые находятся под наибольшим риском, является БМ-21 "Град" — большой грузовик советских времен, который может выстрелить до 40 ракет по большой территории. Его огневая мощь делает его приоритетной мишенью для таких беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, российский производитель дронов-камикадзе "Ланцет", которые оккупанты активно используют в войне против Украины, в частности для уничтожения техники, продолжает импортировать западные комплектующие.

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