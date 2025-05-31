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Большая война будет идти до 2032 года: Портников ошарашил прогнозом
Журналист Виталий Портников считает, что объективных предпосылок для окончания войны в ближайшие годы нет.
Горячая фаза такой войны, которую ведет Россия против Украины, обычно длится 7-10 лет, поэтому большая война может идти до 2032 года. После этого начнется фаза конфликта с возможными боевыми столкновениями и бомбардировками.
Такой прогноз сделал политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube-канале
По его словам, в течение ближайших лет необходимо сделать все, чтобы следующая фаза конфликта была мирной и длилась хотя бы 10-15 лет.
«Это может быть обеспечено помощью американцев и европейцев, улучшением политики, мобилизационной политики, улучшением военного промышленного комплекса Украины. То есть надо готовиться и готовиться к войне, которая очень еще короткая с точки зрения характера этого конфликта, очень. Это только первая стадия. Дальше будет вторая, третья», — предупредил журналист.
Портников считает, что объективных предпосылок для окончания войны в ближайшие годы нет, однако предположил, что при благоприятных обстоятельствах (состояния российской экономики и давления США) в этом или следующем году может прекратиться огонь.
«Война не закончится при нашей жизни. Прекратится огонь», — подчеркнул он.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, возможно ли окончание войны в результате переговоров