"Большая война на территории Европы может произойти, если проиграет Украина", — Данилов

Сегодня Украина борется за свободу всей Европы.

Стойкость Украины измеряется духом нации. Сегодня в стране есть абсолютное понимание происходящей ситуации.

Об этом 17 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"То, что на сегодняшний день сделал заявление президент Франции по поводу большой войны на территории Европы — мы говорим, что это может произойти, если, не дай Бог, проиграет Украина. Поэтому мы призываем весь мир о помощи. Помощи нам оружием для того, чтобы мы имели возможность защищать нашу страну, защищать Европу. Мы об этом не раз говорили", — отметил он.

По словам Данилова, сейчас Украина платит очень большую цену за эту свободу и борется за свободу не только свою.

"Мы боремся сегодня за свободу всей Европы. Я думаю, что они в ближайшее время поймут эту ситуацию, и те решения, которые они будут принимать в ближайшее время относительно помощи, непосредственно военной помощи — они будут очень быстро приняты и выполнены", — подчеркнул он.

Данилов также напомнил, что в это время некоторые французские компании остаются на российском рынке и продолжают зарабатывать там деньги.

"Это недопустимые вещи. Я считаю, что нужно называть вещи своими именами – когда за эти деньги, которые там французы зарабатывают, платят все налоги в российский бюджет, россияне покупают пули, покупают вооружение, покупают снаряды и убивают мирных людей: детей, женщин, пожилых людей. Это просто недопустимые вещи в современном мире", — резюмировал он.

Также Данилов заявил, что Запад осторожно относился к России, когда она оккупировала Крым и даже когда на Донбассе российской ракетой был сбит самолет рейса MH17 с 298 пассажирами. На самом же деле агрессору нужно "сразу давать по рукам".

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