"Большая война в Европе": глава ISW рассказал, что будет в случае отказа Запада от поддержки Украины

Кин предупредил, что слабость перед лицом агрессии приводит к еще большей агрессии.

Чем грозит отказ Запада поддерживать Украину – свое объяснение дал генерал США в отставке, глава Института изучения войны (ISW) Джек Кин.

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

По оценкам Кина, если США откажутся от дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией, они лишатся статуса мирового лидера.

Так, если лидер Китая Си Цзиньпин "увидит, что США умывают руки и что НАТО, которое вначале приложило усилия для поддержки Украины, покажет их отсутствие и тоже отойдет от дел, это подтвердит то, что он говорил последнее десятилетие, — что США — государство, которое становится все слабее”.

По мнению американского генерала, Китай в этом случае полностью заменит США на позиции мирового лидера. Это вызовет дальнейший "разнос" мировой системы безопасности.

В то же время глава ISW приятно удивлен позицией Евросоюза. Там заявили, что "это будет красной линией", если Китай станет поддерживать Россию, поставляя ей оружие. По оценкам Кина, совместные действия по противостоянию Пекину "значительно сблизят США и Европу".

Генерал США в отставке также обратился к политическим лидерам, выступающим за прекращение поддержки Украины. Он предупредил их, что результатом станет "победа России/Китая, большая война в Европе и в Тихом океане с войсками США. А Иран станет более агрессивным со своими марионетками".

Кин резюмировал – история доказывает, что слабость перед лицом агрессии приводит к еще большей агрессии.

Напомним, в конце февраля издание Time в своей статье написало, что удовлетворительное завершение войны в Украине достижимо при условии постоянной и значительной поддержки со стороны Запада. Однако аналитики не исключают, что эта поддержка в долгосрочной перспективе может снизиться, ведь единство Запада дрейфует.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если государство потерпит поражение в войне из-за потери поддержки со стороны США, то "Россия придет в государства НАТО". Кроме того, США лишатся влиятельности и своих лидерских позиций в мире.

Зеленский также отмечал, что если бы Китай вступил в союз с Россией и поддержал агрессию против Украины, началась бы мировая война.

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