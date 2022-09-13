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"Больше будут дохнуть на операционных столах": российский военкор призвал бить по инфраструктуре Украины (видео)

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"Больше будут дохнуть на операционных столах": российский военкор призвал бить по инфраструктуре Украины (видео)

Скриншот с видео

Россиянин оправдывал российские удары по критической инфраструктуре на фоне поражения на поле боя.

Российский наемник, военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) призвал наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, в частности уничтожать электростанции, чтобы умирало больше украинцев.

Фрагмент видео пропагандиста опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Даже в обороне разрушать надо инфраструктуру. Не будут работать госпитали. Больше хохлов будут дохнуть на операционных столах, например", — сказал россиянин.

"Как я уже не раз писал, мы не воюем с людьми, потому что люди имеют какие-то понятия о человечности и чести. А воинство Путина — это отбросы рода человеческого, которые сами выписали себя из людей, поскольку потеряли качества, свойственные людям", – прокомментировал видео украинский журналист.

Напомним, Украинские Вооруженные силы провели успешное контрнаступление в Харьковской области и выгнали россиян из многих населенных пунктов. И это не конец, прогнозируют в Соединенных Штатах. Представители американской разведки не исключают, что после успешного контрнаступления ВСУ российские войска будут вынуждены отдать и другие захваченные территории.

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