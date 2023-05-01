Больше, чем армия Чехии или Венгрии: в ВСУ ошарашили количеством окупантов, воюющих в районе Бахмута

Ежедневные потери врага на Бахмутском направлении составляют до 100 человек.

В районе Бахмута к военным действиям привлечены 25,6 тысяч российских кафиров и десятки танков и 450 бронемашин.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным".

"На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысяч личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии", — сообщил изданию представитель Восточной группировки войск ВСУ Череватый.

Относительно потерь на Бахмутском направлении Силы обороны ежедневно уничтожают до 100 оккупантов.

Что происходит на Бахмутском направлении

В понедельник, 1 мая, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил об определенных успехах украинских сил в районе Бахмута. По его словам, вооруженные силы Украины контратаковали на некоторых участках и выбили оттуда россиян. За минувшие сутки оккупанты совершили многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях.

В то же время, аналитики Института изучения войны, ссылаясь на геолокационные кадры, заявляют об определенном продвижении российских войск в Бахмуте. В частности, российские преступники наступают у Хромового.

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