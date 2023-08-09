Больше, чем Молдова: сколько территории освобождено с начала полномасштабного вторжения РФ

По подсчетам, площадь освобожденных территорий Украины составляет 15 городов, таких как Москва.

С начала полномасштбаного вторжения России, 24 февраля 2023 года, Силы обороны освободили более 40 000 квадратных километров Украины.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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"Свыше 40 000 квадратных километров Украины Силы обороны освободили от 24 февраля 2022 года. Это больше, чем территория Молдовы. Чуть меньше двух Израилей. И около 15 таких городов, как москва", — подсчитали авторы паблика.

Пока официальной информации относительно цифр нет.

Как сообщалось ранее, Маляр рассказала, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а такженазвала основное направление наступления противника.

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