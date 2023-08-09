Больше, чем Молдова: сколько территории освобождено с начала полномасштабного вторжения РФ

По подсчетам, площадь освобожденных территорий Украины составляет 15 городов, таких как Москва.
С начала полномасштбаного вторжения России, 24 февраля 2023 года, Силы обороны освободили более 40 000 квадратных километров Украины.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
"Свыше 40 000 квадратных километров Украины Силы обороны освободили от 24 февраля 2022 года. Это больше, чем территория Молдовы. Чуть меньше двух Израилей. И около 15 таких городов, как москва", — подсчитали авторы паблика.
Пока официальной информации относительно цифр нет.
Как сообщалось ранее, Маляр рассказала, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а такженазвала основное направление наступления противника.
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