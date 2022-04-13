Больше, чем в Афганистане и Чечне: Зеленский назвал количество погибших в Украине военных РФ

Больше, чем в Афганистане и Чечне: Зеленский назвал количество погибших в Украине военных РФ

Количество погибших российских военных в Украине — уже почти 20 тыс. человек.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что общий список "двухсотых" для России достигнет отметки в 20 тысяч уже очень скоро – "буквально на днях, если не уже сегодня вечером".

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении ночью 13 апреля.

"А что потом? 30 тысяч убитых? 40 тысяч?", — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что за 48 дней полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла больше военных, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане или Россия – за две войны в Чечне.

Обращение Владимира Зеленского в конце 48-го дня войны России против Украины

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не стоит недооценивать оккупантов.

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