Больше, чем в Афганистане и Чечне: Зеленский назвал количество погибших в Украине военных РФ

Количество погибших российских военных в Украине — уже почти 20 тыс. человек.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что общий список "двухсотых" для России достигнет отметки в 20 тысяч уже очень скоро – "буквально на днях, если не уже сегодня вечером".
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении ночью 13 апреля.
"А что потом? 30 тысяч убитых? 40 тысяч?", — сказал Зеленский.
Президент напомнил, что за 48 дней полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла больше военных, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане или Россия – за две войны в Чечне.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не стоит недооценивать оккупантов.
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