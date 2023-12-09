Больше, чем в боях за Бахмут: эксперт рассказал о потерях РФ во время штурмов Авдеевки

По состоянию на сегодняшний день потери России в Украине на Авдеевском направлении на 25% больше, чем были при штурме Бахмута.

Об этом рассказал майор запаса Нацгвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

Что происходит в Авдеевке

Около Авдеевки сейчас сосредоточено не менее 40 тысяч российских военнослужащих, что в разы больше, чем украинский гарнизон.

На Авдеевке просто совершают "мясные штурмы", а таких инструкторов, как были в ППК "Вагнер", там нет. Также они несут большие потери. Среднесуточные потери во время штурма Бахмута были 776 российских военнослужащих, сейчас на Авдеевском направлении – 931. То есть на 25% больше, а успехов они пока не достигают. Даже если это удастся, существенных принципиальных изменений на линии фронта не произойдет", — сказал он.

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Враг в Бахмутском направлении начал активно использовать артиллерию и управляемые авиабомбы.

"Они начали использовать, в частности, тяжелую технику, потому что почва более твердая стала. Атакуют небольшими группами, Сейчас в Авдеевке Донецкой области остается более 1,2 тыс. гражданских. Наибольшей проблемой для города остается логистика. Протянуть наши войска, чтобы рассредоточить их вдоль линии фронта и не дать возможности где-нибудь передвигаться. Делается это преимущественно для медийных средств россиян", — подчеркнул Гетьман.

Добавим, в настоящее время в Авдеевке Донецкой области остается более 1,2 тыс. гражданских. Самой большой проблемой для города остается логистика.

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