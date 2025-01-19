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Больше, чем в прошлые годы: разведка Британии раскрыла потери России в войне

Больше, чем в прошлые годы: разведка Британии раскрыла потери России в войне

Потери российских окупантов 2024 года были рекордными / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Самые большие потери в прошлом году россияне понесли в декабре – 48 670 убитыми и ранеными.

По информации британской разведки, 2024 год для России стал рекордным по количеству потерь убитыми и ранеными в войне против Украины.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании в сети Х.

Данные британской разведки демонстрируют, как ежегодно увеличивались потери российских окупантов:

  • 2022 год — 105 960;
  • 2023 год — 252 940;
  • 2024 год — 429 660.

Общие потери с начала полномасштабной войны превысили 790 тысяч.

Наибольшие потери в прошлом году россияне понесли в декабре – 48 670 убитыми и ранеными. Это больше, чем в любой другой месяц войны.

В течение второй половины 2024 года российские потери постоянно росли.

"За последние месяцы Россия понесла больше потерь в Украине, чем за любой другой период ее незаконного вторжения", — отмечают в Минобороны Великобритании.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 19 января ВСУ уничтожили 818 740 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1580 военных.

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