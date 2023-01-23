"Больше доверия и оружия": в Минобороны сообщили, когда будет новая встреча в Рамштайне

Резников говорит, что доверие к Украине растет благодаря воинам.

Следующая, девятая, встреча Контактной группы по обороне Украины на американской авиационной базе Рамштайн состоится в феврале 2023 года.

Это подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Резников напомнил, что вернулся из Германии после 8-й встречи партнеров. Он отметил, что с каждой встречей доверие союзников к Украине только растет, а значит, растет количество предоставленного нам оружия.

"Это все благодаря упорному труду наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море... и небо! Рамштайн-9 состоится в феврале", — сообщил министр обороны.

Детали следующей встречи глава Минобороны не сообщил.

Напомним, последняя встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн" с участием около пятидесяти стран состоялась 20 января.

Там был объявлен новый пакет поддержки иностранных партнеров. В частности, Украине дадут средства ПВО и ракеты к ним, БТРы, БМП, внедорожники, вертолеты, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, снаряды и британские танки.

Впрочем, участники заседания в Рамштайне не приняли решения о поставках Украине немецких танков Leopard.

Политолог Тарас Завгородний сказал, что результаты встречи в формате "Рамштайн" 20 января не следует считать провальными для Украины из-за нерешенного вопроса с немецкими танками Leopard. Он отметил, что список того, что получит Украина достаточно солидный. Особенно если сравнить с поставками полгода назад.

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига восьмое заседание "Рамшайна" назвал бронетанковым, а следующее — будет авиационным.

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