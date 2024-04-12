"Больше катастрофа, чем во Вьетнаме": Джонсон предупредил о последствиях захвата Киева

Бывший премьер Великобритании утверждает, что "молится", чтобы американский Конгресс как можно быстрее принял помощь Украине.

Если президент РФ Владимир Путин захватит Киев, это станет для американского лидерства на мировой арене большей катастрофой, чем война во Вьетнаме.

Об этом заявил бывший министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Telegraph.

Джонсон предупредил, что конечной целью Путина является захват Киева, потому что хочет взять под контроль всю страну.

"Если это произойдет, я думаю, это будет абсолютной катастрофой для Запада, катастрофой для Америки и любой концепции американского лидерства", — сказал он.

По его мнению, если диктатор захватит Киев, "это будет катастрофа хуже Вьетнама".

"Потому что это будет НАТО, которое после 75 лет успеха впервые потерпело неудачу в европейской войне", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью CBS заявил, что оккупационная армия России готовит новое наступление уже в мае-июне.

Секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Владимир Путин никогда не сможет покорить Украину и захватить Киев.

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