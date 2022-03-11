Больше не будет бомбить украинцев: защитники сбили российский самолет Су-34

Верьте в своих защитников! Вместе – к победе!
В Черниговской области 11 марта украинские защитники ликвидировали вражеский самолет Су-34.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
"Черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет ущерба мирным людям. Верьте в своих защитников! Вместе — к победе!", — говорится в сообщении.
Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин начал "репрессии" против 5-й службы ФСБ, которая информировала его о ситуации в Украине.
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