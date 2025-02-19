Больше не невидимые: ВСУ раскрыли секрет российских дронов на оптоволокне

Бойцы батальона беспилотных систем "Привид Хортиці" 15-й бригады Национальной гвардии Украины обнаружили неожиданную слабость российских дронов, управляемых через оптоволоконный кабель.

Несмотря на то, что такие дроны не излучают сигналы и их невозможно обнаружить средствами радиотехнической разведки, украинские защитники смогли найти позиции операторов благодаря самому оптоволокну, пишет Defense Express.

В издании отметили, что дроны с управлением через оптоволоконный кабель сначала считались каким-то ультимативным решением, потому что на них невозможно повлиять средствами РЭБ, более того, позиции операторов невозможно выявить и средствами радиотехнической разведки.

"Но в мире не существует вооружения без недостатков и вместе со стоимостью, весом катушки и определенным ограничением на маневры, практика показала, что дроны на оптоволокне имеют еще один", – говорится в материале.

Недостаток обнаружили бойцы батальона беспилотных систем "Привид Хортиці" 15-й бригады Национальной гвардии. Оптоволокно, которое разматывали за собой российские дроны, стало указателем к самим операторам.

В результате украинским защитникам удалось ликвидировать вражескую группу из пяти человек. Их уничтожили с помощью FPV-дронов на радиоуправлении.

Defense Express отметили, что обнаружить укрытие оккупантов удалось из-за определенного стечения обстоятельств.

"Враг успел выпустить около шести дронов по примерно одинаковому маршруту. А солнце, находившееся низко над горизонтом, удачно подсветило нити оптоволокна", – добавили в издании.

Отблески оптоволокна дают достаточно четкое направление, то есть, если даже визуально не получилось пролететь по нитям к операторам, можно получить достаточно четкий вектор на них. И, двигаясь за ним, попытаться найти на определенных расстояниях сооружение или другое укрытие, где бы логически могли находиться операторы этих дронов.

В Defense Express добавили, что неизвестно, начнет ли враг пользоваться или уже пользуется таким методом поиска. Также эту особенность и демаскирующий фактор дронов на оптоволокне следует учитывать и украинским операторам.

Напомним, ранее аналитик Defense Express пояснил, что означает требование США к Европе покупать оружие для Украины.

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