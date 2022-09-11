Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Больше не смогут проводить разведку: Жданов рассказал об уничтожении двух пунктов управления БПЛА

Дата публикации
Просмотры
1959
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Больше не смогут проводить разведку: Жданов рассказал об уничтожении двух пунктов управления БПЛА

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Украинские защитники уничтожили два пункта управления российскими беспилотниками.

Теперь вражеские "Орланы" и "Форпосты" больше не смогут проводить разведку украинских позиций.

Об этом 11 сентября сказал военный эксперт Олег Жданов.

"В результате огневого удара в течение суток были уничтожены два пункта управления беспилотных летательных аппаратов. Это очень важно, потому что это свидетельствует о том, что мы нашли, откуда руководят этими "Орланами", "Форпостами" и уничтожили их. И даже если эти беспилотники есть, то летать и проводить разведку они не смогут", — подчеркнул Жданов.

Напомним, в оккупированном Крыму упал российский самолет Су-34, его могла сбить собственная ПВО.

Читайте также:

День танкиста: как обороняли Чернигов в начале войны и какова ситуация на восточном фронте

День танкиста: как обороняли Чернигов в начале войны и какова ситуация на восточном фронте

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация