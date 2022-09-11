Больше не смогут проводить разведку: Жданов рассказал об уничтожении двух пунктов управления БПЛА

Украинские защитники уничтожили два пункта управления российскими беспилотниками.
Теперь вражеские "Орланы" и "Форпосты" больше не смогут проводить разведку украинских позиций.
Об этом 11 сентября сказал военный эксперт Олег Жданов.
"В результате огневого удара в течение суток были уничтожены два пункта управления беспилотных летательных аппаратов. Это очень важно, потому что это свидетельствует о том, что мы нашли, откуда руководят этими "Орланами", "Форпостами" и уничтожили их. И даже если эти беспилотники есть, то летать и проводить разведку они не смогут", — подчеркнул Жданов.
Напомним, в оккупированном Крыму упал российский самолет Су-34, его могла сбить собственная ПВО.
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