- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 3 мин
Больше не война кабинетов: как штурмовые подразделения стали мобильным щитом фронта
Эта война давно перестала быть классической войной XX века. Это уже не война бессодержательных приказов и бумажных решений. Она не о красивых докладах и не об управлении из кабинетов. Это война скорости, ответственности и неизменного присутствия на месте.
Об этом пишет военный и политолог Виктор Таран.
Здесь выигрывает не тот, у кого более высокий пост и больше полномочий, а тот, кто способен видеть ситуацию в реальном времени и принимать решения без задержек. В этой войне особую роль играют подразделения, которые возникают там, где ситуация критическая.
Там, где фронт трещит, где не работают стандартные сценарии, где нужно усиление здесь и сейчас.
Штурмовые подразделения фактически выполняют роль мобильного резерва быстрого реагирования. Но такие подразделения не могут существовать сами по себе. Они всегда отражают конкретный стиль управления и конкретных командиров. Именно в таком контексте, когда мы говорим о Штурмовых войсках, стоит упомянуть о полковнике Валентине Маньке.
Полковник Валентин Манько это полевой командир, живший войной вместе со своими подразделениями. Он не кабинетный руководитель и не человек из штаба. В свое время он работал 24/7, выезжал на разные направления, лично контролировал действия штурмовых войск и принимал решения непосредственно там, где они имели значение.
И именно Манько в свое время был одним из инициатором и соучредителем войск Штурма как отдельной боевой структуры. Условия для этого были очень сложны. Полномасштабное вторжение, постоянный недостаток времени, людей, средств и ресурсов.
Но параллельно с боями выстраивалась концепция внедрения мобильных ударных подразделений скорого реагирования, формировалась система подготовки, подбора кадров и управления в настоящих боевых критериях. Речь шла не просто о создании новых подразделений, а о новом подходе к ведению боевых действий. Штурмовые подразделения всегда работали как пожарные команды на самых сложных и кризисных участках фронта. Их опрокидывали туда, где ситуация требовала немедленного усиления обороны или активных действий.
Координация такой работы возможна только тогда, когда руководитель глубоко понимает обстановку по всей линии фронта и находится в оперативном контексте. Именно поэтому Манько регулярно работал прямо в районах боевых действий, минимизируя время между проблемой и решением. Поэтому кадровые изменения в структуре, еще находящейся на этапе становления, это не вопрос одной фамилии. Это вопрос подхода и глобальной стратегии.
Модель управления, которая уже запущена и проверена войной, нуждается в стабильности. Резкие движения на этом этапе всегда несут риски для темпов развития, координации подразделений и целостности управленческой вертикали. И по отдельности.
Любые внутренние интриги или политические игры во время войны – это прямой риск потери ценных специалистов. Государство не может позволить себе распыление опыта людей, которые создавали боевые структуры с нуля и обеспечивали их эффективность в тяжелых условиях.
Украина должна сохранять профессионалов, а не терять их из-за небоевых факторов и амбиций отдельных людей. Итак, надеемся штурмовые войска будут работать в стабильности. И единственное, что их будет волновать это количество врагов, которые они будут уничтожать ежедневно для защиты страны.