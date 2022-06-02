"Больше никаких фото для россиян": Pixabay перестал работать в стране-агрессоре

"Больше никаких фото для россиян": Pixabay перестал работать в стране-агрессоре

Один из крупнейших бесплатных фотобанков Pixabay больше не работает в РФ.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, теперь при переходе на сайт российские пользователи видят сообщение, в котором осуждаются захватнические действия России в Украине.

”Все правильно. Больше никаких фото для россиян, пока они закрывают глаза на фотографии разрушенных украинских городов и искалеченных мирных жителей», - отметил Федоров.

Pixabay — это бесплатный веб-сайт с бесплатными стоковыми фотографиями и бесплатными медиа. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.

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Ранее стало известно о выходе с российского рынка и закрытии всех магазинов популярного американского бренда спортивной обуви и одежды Nike.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 99-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В то же время, международные и европейские компании заявили о выходе с российского рынка.

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