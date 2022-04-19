Больше оружия для победы: Нидерланды отправят Украине бронетехнику

Нидерланды отправят Украине более тяжелую технику, в частности, бронетехнику.

Следовательно, наша страна получит больше оружия для победы.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак с ссылкой на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.



"Также напомню, что США включили в свой дополнительный пакет помощи для Украины тяжелую артиллерию", — сказал Ермак.



Он также перечислил, что нужно Украине из оружия для победы над Россией.



"К примеру, истребители, системы ПВО, противокорабельные ракеты, танки, беспилотники всех видов, реактивные системы залпового огня. Мы регулярно озвучиваем нужды нашим союзникам", – рассказал Андрей Ермак.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в настоящее время в Украине продолжается вторая фаза войны, которая определит третью фазу.

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