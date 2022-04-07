Больше оружия и больше помощи: члены НАТО договорились активнее поддержать Украину

Однако держат в секрете, какое это будет оружие.

Угрозу для Украины, в которой предстоит большое сражение за Донбасс, в штаб-квартире НАТО обсуждали главы западных дипломатий.

За встречей следила корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко из Брюсселя и рассказала для ТСН.

В штаб-квартире НАТО дипломаты собрались сегодня не только узким кругом союзников, на встречу позвали также партнеров из стран Большой Семерки и, конечно, страны, которая на повестке дня здесь еще долго будет главной, — Украины.

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И в Альянсе, и в Киеве понимают, что война надолго, потому что Путин не отказался от плана контролировать всю Украину. Отступления русских армад в НАТО не видят. Видят только передислокацию с севера на восток. И видят, что надвигается большое сражение на Донбассе, которое по своим масштабам, напомнит ужас Второй мировой, заявил здесь сегодня Дмитрий Кулеба.

С большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Чтобы выстоять, Украине понадобится три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие, заявил министр. Вооружился, чтобы его получить, аргументом: Украина защищает безопасность всей Европы. Союзники, посовещавшись, вызвались поддержку усилить. И предоставить – широкий спектр систем вооружения, подытожил генсек. Не уточнив какого именно. «Союзники должны делать больше и готовы к тому, чтобы поставить больше оборудования. Срочность этих поставок отлично осознают. Мы в тесной координации с Украиной, обсуждая эти детали, и на многочисленных встречах актуализируем потребности. Так что да, союзники готовы увеличить военную поддержку», — заявил он.

Альянс в целом ничего в Украине не будет поставлять, сказал журналистам Дмитрий Кулеба по результатам переговоров. Но это сделают отдельные страны-члены НАТО. Относительно Донбасса, сказал, у России свой план, у Украины – свой, и какой из них станет победным – ясно будет на поле боя. Осторожный оптимизм глава украинской дипломатии выражает поддержку союзников, которую они обещают нарастить. Впрочем, от кого именно, а главное, что получит Украина, держит в секрете.

«Оружие – как деньги – любит тишину, поэтому я бы не хотел вдаваться в детали. Но у меня нет никаких сомнений, что Украина получит оружие, необходимое для борьбы. Вопрос только в том, когда. Дискуссия уже не вокруг конкретных позиций в списке. Она о сроках, и сейчас – это ключевой момент. Это тот момент, где союзники должны одобрить правильное решение», — заявляет Кулеба.

В то же время, эмбарго на российские энергоносители требуют в Европарламенте. Сегодня там была принята соответствующая резолюция. В нем говорится об усилении эффективности антироссийских санкций. В частности, о запрете покупки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.

Среди других требований – отключение всех российских банков от платежной системы SWIFT. Закрытие европейских портов и территориальных вод ЕС для русских судов. И арест активов российских чиновников и олигархов Путина, а также их доверенных и подставных лиц. Такие же санкции должны действовать и против Беларуси, считают депутаты. Резолюцию приняли большинством голосов, 513 и 22 против.

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