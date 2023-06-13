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"Больше Patriot, F-16, больше оружия": после удара по Кривому Рогу Ермак обратился к партнерам

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
640
Время на прочтение
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"Больше Patriot, F-16, больше оружия": после удара по Кривому Рогу Ермак обратился к партнерам

Руководитель офиса президента Андрей Ермак. / Фото: Офис президента Украины

Глава ОП подчеркнул, что россияне продолжают убивать мирное население.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак после ракетного удара по многоэтажке Кривого Рога подчеркнул, что Украина нуждается в большем вооружении. В частности, современных истребителей F-16.

Об этом говорится в сообщении руководителя ОП.

"Российские террористы убивают гражданских. Они думают, что наказания не будет. Больше Patriot, F-16, больше оружия и НАТО. Это гарантии безопасности для Украины и доказательство того, что демократия сильна", — подчеркнул Ермак.

По его словам, "лишь сила и трибунал способны остановить российское зло".

Напомним, ночью 13 июня армия Российской Федерации атаковала ракетами Кривой Рог. оккупанты выпустили шесть ракет. Произошло попадание в жилой дом.

Первоначально было известно о трех жертвах. Впрочем, по состоянию на 09:30 спасатели извлекли из-под обломков тела уже шестерых погибших.

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Дата публикации
Просмотры
640
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