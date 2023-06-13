"Больше Patriot, F-16, больше оружия": после удара по Кривому Рогу Ермак обратился к партнерам

Глава ОП подчеркнул, что россияне продолжают убивать мирное население.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак после ракетного удара по многоэтажке Кривого Рога подчеркнул, что Украина нуждается в большем вооружении. В частности, современных истребителей F-16.
Об этом говорится в сообщении руководителя ОП.
"Российские террористы убивают гражданских. Они думают, что наказания не будет. Больше Patriot, F-16, больше оружия и НАТО. Это гарантии безопасности для Украины и доказательство того, что демократия сильна", — подчеркнул Ермак.
По его словам, "лишь сила и трибунал способны остановить российское зло".
Напомним, ночью 13 июня армия Российской Федерации атаковала ракетами Кривой Рог. оккупанты выпустили шесть ракет. Произошло попадание в жилой дом.
Первоначально было известно о трех жертвах. Впрочем, по состоянию на 09:30 спасатели извлекли из-под обломков тела уже шестерых погибших.
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