"Больше пленных не будет": сержант подразделения рассказал подробности казни военных ВСУ

В Сети на днях опубликовали жестокое видео из-под Авдеевки Донецкой области, как солдаты оккупационной армии РФ расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ.

Сержант подразделения Александр Колым прокомментировал зверское убийство россиянами своих бойцов.

"Они погибли героически! Вели бой до последнего патрона! Их было не двое а группа. Сегодня очень тяжелый день для моего подразделения! Отомстим за каждого Воина! Вечная и светлая память Защитникам Украины!", — говорится в сообщении.

Колым также добавил, что "больше пленных не будет, ведь оккупанты расстреливают двух ребят из моего подразделения".

Напомним, оккупанты зашли на позиции 45-го ОСБ. В то же время бойцы ВСУ были вынуждены сдаваться из-за нехватки БК. Один из них вышел из укрытия с поднятыми руками и лег на землю. Через несколько секунд из укрытия вышел еще один воин. Сразу после этого россияне открыли огонь по обоим, выпустив много пуль. ТСН.ua собрал, что известно о новом зверском преступлении оккупантов.

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