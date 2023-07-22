Больше площади Уругвая: Украина сейчас самая заминированная страна — WP

В результате боевых действий Украина является наиболее заминированной страной в мире. Взрывоопасные предметы загрязнили территорию страны размером примерно с Флориду или Уругвай. На разминирование уйдет десятки лет и миллиарды долларов.

Об этом сообщает The Washington Post.

За полтора года полномасштабной войны территория Украины загрязнена наземными минами, неразорвавшимися бомбами, а также артиллерийскими снарядами и тому подобное. Эксперты считают, что усилия по устранению опасностей и оценке полного массштуба проблем будут продолжаться до тех пор, пока не закончится война.

"Самое количество боеприпасов в Украине просто беспрецедентно за последние 30 лет. Ничего подобного нет", — говорит Грег Кроутер, директор программ Mines Advisory Group, британской благотворительной организации, которая занимается разминированием и разминированием боеприпасов.

Отчет GLOBSEC аналитического центра из Словакии свидетельствует, чтобы около 30% Украины потребуют длительных, дорогих и опасных операций по очистке. Хотя продолжающиеся боевые действия исключают точные исследования. Ты иногда масштабы и концентрация боеприпасов делают Украину наиболее заминированной страной даже на фоне тех государств, где также сильные заминирования. К примеру, как Афганистан и Сирия.

WP пишет, что мины — не единственный вид взрывчатки, представляющий угрозу. Минометы, бомбы, артиллерийские снаряды, кассетные боеприпасы и другие также представляют опасность, если они не взрываются во время атаки.

"Россия интенсивно заменяла свои линии фронта в ожидании контрнаступления Украины. Она широко использовала запрещенные противопехотные мины. Маленькие, смертоносные противопехотные мины, срабатывающие от тяжести человеческого тела, не могут отличить мирных жителей от комбатантов", — пишет издание.

Взрывчатка уже нанесла значительные жертвы. С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022-го по июль 2023-го Организация Объединенных Наций зафиксировала 298 погибших среди гражданского населения от взрывоопасных предметов, 22 из них – дети. Кроме того, 632 гражданских лица получили ранения.

Расследование Human Rights Watch показало, что российские войска применили по меньшей мере 13 типов противопехотных мин, а также мины-ловушки, активируемые жертвой. Противотанковые мины, для подрыва которых обычно требуется огромный вес, не запрещены на международном уровне, хотя любое взрывное устройство, которое может ненамеренно взорвать гражданское лицо, может считаться противопехотной миной, согласно Договору о запрете мин 1997 года, участником которого является Украина, но не Россия или Россия.

"Сильно замінована оборона Росії, створена протягом місяців безвиході вздовж лінії фронту, уповільнює український контрнаступ, який почався минулого місяця, завдаючи шкоди поставленим із Заходу бойовим танкам і бойовим машинам піхоти. Хоча спеціалізовані машини для розмінування використовуються, міни на передовій настільки сконцентровані, що саперами змушені були розчищати шляхи вручну", — пише WP.

Гуманитарные операции по расчистке продолжаются медленно. Кроме того, этот процесс не из дешевых. Заминированная территория Украины настолько велика, что, по оценкам некоторых экспертов, примерно 500 работающим сейчас группам разминирования потребуется 757 лет на полное разминирование. По оценкам GLOBSEC, один сапер может очистить 9 квадратных метров в день в зависимости от рельефа местности и концентрации взрывчатки.

По оценкам Всемирного банка, разминирование Украины, которое стоит от двух до восьми долларов за квадратный метр, обойдется в 37,4 миллиарда долларов в течение следующих десяти лет. Кстати, согласно отчету Государственного департамента за 2023 год, Соединенные Штаты выделили более 95 миллионов долларов на разминирование Украины.

Напомним, в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС заминирована по периметру и внутри. Однако минирование пруда-охладителя станции там не подтвердили. В организации говорят, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС очень хрупкая.

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