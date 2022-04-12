"Более широкий и кровавый": НАТО о втором этапе войны в Украине

В НАТО считают, что вторая стадия войны в Украине неизбежна.

Россия однозначно возобновит свое наступление в Украине, и этот второй этап будет более широким и кровавым.

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, передает портал Digi24.

"У нас есть все признаки перегруппировки сил, пополнение массовых потерь, нанесенных на первом этапе войны, проблем материально-технического обеспечения и военной подготовки – все это свидетельствует о том, что нас ждет неизбежное вступление во второй этап этой войны, уже очень кровавой. Мы входим во второй этап, более сложный, который отличается от первого этапа, на значительно более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполь. Так что, по нашим оценкам, мы входим во второй, более сложный этап этой войны, которая, похоже, затягивается", – сказал он.

По его словам, в Украине еще будут существенные потери среди мирного населения.

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Заместитель генсека НАТО также пояснил, что была "сознательная разница" в том, как российская сторона подошла к наступлению на Киев, и в том, что она готовила для южных и восточных территорий.

"Это совсем другое, с точки зрения интенсивности и жестокости атак, в районах, которые россияне хотят сохранить в конечном итоге после этой войны, поэтому разница в том, как они относятся к населению. Это практически попытка создать новую реальность, в том числе с точки зрения населения" — отметил Джоанэ.

Напомним, агентство CNN получило данные геолокации видео, на котором снята большая колонна российской военной техники в Ростовской области. Колонна направляется на северо-запад в сторону Донбасса.

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