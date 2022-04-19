Больше всего оружия для Украины поставляет Россия: военные "отжали" в боях техники на более миллиарда долларов

Больше всего оружия для Украины поставляет Россия: военные "отжали" в боях техники на более миллиарда долларов

Количество российской техники, ныне работающей на нужды наших вооруженных сил, растет каждый день.

За почти два месяца войны воины отбили у оккупантов техники более чем на миллиард долларов.

Количество обновок сочли специалисты портала "Орикс", сообщает ТСН.

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11 современных беспилотников и вертолет, им нужно лишь немного краски и можно в бой. Стали нашими 27 установок систем залпового огня. Среди них и мощные "Ураганы" и "Смерчи".

Уже закрывают украинское небо системы противовоздушной обороны - их отражено почти 70. Среди наших уникальных достояний – новинка российского военно-промышленного комплекса «Панцирь –С».

Потеряли российские артиллеристы и несколько букетов САУ – «Пион» и «Геоцинты». В общей сложности 83 единицы. Около сотни машин спецтехники оставили оккупанты нашим защитникам.

А еще 218 танков. Рыночная стоимость – почти пол миллиарда долларов. Среди них не только Т-72, но и новые Т-80 и Т-90.

Всего стоимость всей техники тянет на миллиард двести миллионов долларов. И это не окончательная цифра – количество российской техники, теперь работающей на нужды наших вооруженных сил, растет ежедневно.

Украинские воины отбили у россиян техники больше чем на миллиард долларов

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