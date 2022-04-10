Больше всего пострадали деревни, расположенные вокруг Макарова: убийства здесь людей фиксировали камеры

Российские оккупанты по военной технике открыли огонь по гражданскому авто.

Зверства российских оккупантов на Киевщине, ежедневно становятся известны новые факты преступлений. В поселке Макаров уже нашли 133 тела убитых мирных жителей. В близлежащих селах – почти не осталось уцелевших домов. Люди, которые не смогли уехать, больше месяца жили в погребах. Все это время вокруг них все взрывалось и пылало.

Об этом говорится в ТСН.

В Макарове были оккупированы только два микрорайона. Но по всему поселку враг наносил авиаудары, обстреливал из артиллерии и «Градов». Во время одного из обстрелов с флагштока взлетел флаг, но его под «Градами» повесили на тогда уже изуродованное здание Дома культуры. Потому что Макаров был, есть и будет украинский. Тогда фото с событием облетело все соцсети. Олег – боец территориальной обороны. Рассказывает, как он вместе с поселковым головой и побратимом вывешивали сине-желтое знамя.

«Мы заходили изнутри, протянули эту проволку. Яковлевич становился, потому что он самый высокий. Я его держал и вешали, и бегом отсюда бежать, потому что было очень страшно. Гремело, оно каждый день гремело», — рассказывает боец Олег Солоненко.

Рашисты разрушили почти половину гражданской инфраструктуры. Один обстрел «Ураганом» и вокруг уничтожены медицинский центр, детский сад, частные дома и поврежденная многоэтажка. «Гитлер такого не делал, как они понаделывали», – жалуются люди.

Валерий поехал на работу 24 февраля и только сейчас смог вернуться в поселок. Когда приехал – не узнал Макаров. Жилые дома решисты прицельно расстреляли из танков, а посреди дворов до сих пор находят вражеские мины. «Приходы, вот там видно, где 5 этаж. И это все упало на второй этаж. В соседнем подъезде тоже не один приход. Упало все с 5 на 1 этаж», – говорит житель Александр.

До нападения россиян в поселке проживало до 15 тысяч человек. В ходе активных боевых действий осталось менее тысячи. Уже нашли тела 133 макаровца. И это число не окончательно.

«Это только те люди, которых мы нашли на поверхности, еще количество людей, похороненных соседями, родственниками в саду, в огороде, во дворе – мы еще точного количества не знаем. На сегодняшний день имеем, по крайней мере, два подтвержденных факта зверского изнасилования и после изнасилования этих девушек так же убили», — рассказывает макаровский поселковый председатель Вадим Токарь.

Гибель первых гражданских людей Макаровщины попала на видео. Российские оккупанты из военной технике открыли огонь по гражданскому авто. А потом развернулись и уехали. Мужчина и женщина, находившиеся в машине, погибли. И таких случаев, когда рашисты расстреливали тех, кто пытался скрыться из-под их оккупации – немало. На обочинах до сих пор стоят сожженные и разбитые гражданские авто.

«Больше всего пострадали села, которые расположены в вокруг Макарова. В оккупации было 16 населенных пунктов. Вот здесь были позиции российских оккупантов, и этой уже сожженной техникой они перевозили боеприпасы», — показывают люди.

В Андреевке на центральной улице почти не осталось уцелевших домов. Сюда понемногу возвращаются люди, но большинству уже жить негде. Село было в оккупации 35 дней. Местные все это время прятались в погребах. А рашисты тем временем уничтожали все вокруг и мародерили. Тащили из домов даже полотенца и постельное белье. «Они только в деревню поступили и сразу пошли по хатам. Забрали телефоны, документы, даже дома документы. Русский народ, он беден как церковная мышь», — добавляют местные жители.

В поселке Макаров уже нашли 133 тела убитых мирных жителей

Коммуникации в селе пока не возобновили. Сейчас работают над тем, чтобы в деревне прежде было безопасно, потому что российские захватчики разбросали улицами снаряды и все вокруг заминировали. Теперь наши военные прочесывают каждый метр.

Иван ведет показать, с чем российские захватчики пришли в Украину. «Снаряды шрапнели, эти шрапнели запрещены всеми воротниками. Этот снаряд забит шрапнелью – такими «иглами». Пришли они уничтожать нас», – показывает военный.

Читайте также:

Город Нестора Махна враг прицельно уничтожает: в подвалах остаются десятки человек

Чернигов оживает: горожане подсчитывают ущерб, хоронят сотни погибших и борются с огромными ценами на продовольствие

Маленькие сыновья женщины, не выдержавшей жизни в оккупированной Буче, ежедневно приносят на ее могилу еду