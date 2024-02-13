Больше всего с начала года: Тарнавский рассказал о потерях РФ на Таврическом направлении

На Таврическом направлении за сутки ВСУ ликвидировали около 650 россиян-оккупантов.

За прошедшие сутки украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 645 солдат оккупационной армии РФ — больше всего с начала года.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он также добавил, что интенсивность боевых действий растет. Количество артиллерийских обстрелов, которые противник совершил в операционной зоне "Таврия" 12 февраля, также является самым большим показателем в этом году – 1267. Также было зафиксировано 67 авиаударов.

За сутки воины ВСУ уничтожили или повредили 41 единицу военной техники врага, без учета БпЛА – пять танков, 17 боевых бронемашин, восемь артсистем, 10 автомобилей и одну единицу специальной техники.

Также украинскими силами ликвидирован один склад боеприпасов и еще один немаловажный объект противника.

"Нейтрализованы или уничтожены 280 беспилотных летательных аппаратов разных типов. При этом ударные дроны "Ланцет" и ZALA (по 1 ед.) в Донецкой области удалось уничтожить из стрелкового оружия. На Авдеевском направлении еще десяток захватчиков взяты в плен", — добавил Тарнавский.

Напомним, эксперт объяснил, для чего оккупанты построили на Донетчине "царь-поезд".

Читайте также ведущие новости дня: