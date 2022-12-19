Больше всего страдает Купянский район: Синегубов рассказал подробности вражеских обстрелов в регионе

Российские оккупанты обстреливают населенные пункты Харьковщины, расположенные недалеко от границы с РФ и линией столкновения. Больше всего страдает от обстрелов Купянский район.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов утром 19 декабря.

По его данным, за прошедшие сутки оккупанты атаковали пгт Двуречная. Обстрелом россиян поврежден частный дом и хозяйственные постройки. К счастью, никто из людей не пострадал.

Также в течение суток враг обстреливал районы населенных пунктов Волчанск Чугуевского района, Стрелка и Глубокое Харьковского района, Новомлынск Купянского района и другие.

На деоккупированных территориях области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 218 взрывоопасных предметов.

"Наши защитники на линии столкновения надежно удерживают свои позиции и продолжают давать отпор оккупантам. Верим в ВСУ и работаем на Победу", — подытожил Синегубов.

Напомним, 18 декабря оккупанты обстреляли Ковшаровку Купянского района, где в результате атаки ранения получил 31-летний фельдшер. Он госпитализирован. Синегубов уточнил в утреннем сообщении, что медики оценивают состояние раненого как легкое.

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