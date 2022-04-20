Больше всего в Донецкой и Киевской областях: от рук оккупантов пострадало 578 детей с начала войны

Больше всего в Донецкой и Киевской областях: от рук оккупантов пострадало 578 детей с начала войны

Официальное число погибших детей – 205 человек.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины пострадало 578 детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора. По состоянию на 20 апреля официальное число погибших детей – 205, увеличилось количество раненых – 373.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

"Стало известно, что 15 марта в с. Старая Буда Бучанского района Киевской области в результате обстрела жилого дома семьи получили ранения двое детей 6 и 8 лет, которые в тот же день военными РФ принудительно были переправлены в г. Мозырь Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.